++ Spalletti ‘sono un po’ stanco, faccio un passo indietro ++

(ANSA) – ROMA, 29 MAG – “A De Laurentiis ho detto subito per

rispetto alla società che ho bisogno di stare fermo per un anno,

sono un po’ stanco e voglio stare con mia figlia Matilde”, così

Luciano Spalletti a margine dell’evento “Inside the Sport 2023,

il calciomercato tra business e passione”, dopo che ieri il

presidente De Laurentiis aveva rivelato che il tecnico ha

chiesto un anno sabbatico. ”A volte per amore si lascia – ha

aggiunto – Una città come Napoli non merita cose normali ma

molto di più. Merita cose che bisogna domandarsi se siamo in

grado di metterle ancora a disposizione o no. Siccome non credo

sarà così faccio un passettino indietro’. (ANSA).



