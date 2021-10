Spalletti, spero giocatori capiscano valore di 5 cambi

Condividi l'articolo









(ANSA) – NAPOLI, 27 OTT – “Non c’è una mentalità disponibile

da parte dei calciatori su questa nuova regola delle cinque

sostituzioni. Con l’andare delle partite spero ci si renda conto

che le sostituzioni sono fondamentali per vincere. Le grandi

squadre sostituiscono nel reparto offensivo che dà soluzioni per

difendere e attaccare”. Lo ha detto il tecnico del Napoli

Luciano Spalletti alla vigilia del match con il Bologna parlando

del turn over.

“Un professore a Coverciano – ha ricordato – diceva che tutto

può essere medicina o veleno, dipende dalle dosi. Bisogna

valutare le tre gare settimanali, giocando domenica dal giovedì

puoi usare anche gli stessi, da giovedì a domenica invece il

ragionamento è diverso. Il criterio resta quello di far giocare

molti degli attaccanti che ho, è da lì che si vincono le

partite, si tiene palla e si fa soffrire meno la difesa: un

difensore che ha un’ora Politano o Lozano davanti gioca una

partita difficile. L’importante è il lavoro fatto dalla società

che ha costruito una squadra forte. Continuerò comunque a

cambiare, nell’ultima partita forse l’ho fatto meno e ho

sbagliato”.

Spalletti ha anche sottolineato che “siamo una squadra forte

– ha detto – e dobbiamo affrontare ogni partita con la

consapevolezza di poter vincere. Noi dobbiamo credere in noi

stessi, in mezzo c’è il nulla. O sei tra quelli che dici dove si

va o ti adatti dove vanno gli altri”. (ANSA).



