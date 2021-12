Spalletti,dispiace per Insigne ma dobbiamo vincere

Condividi l'articolo

(ANSA) – NAPOLI, 21 DIC – “E’ chiaro che è sempre un

dispiacere non avere calciatori del livello come Insigne a

disposizione. Sperando che migliori la situazione per il bene di

tutti, ora abbiamo a che fare con il rischio che possa succedere

qualcosa di nuovo ma anche l’imposizione per fare punti, perché

le partite passano”. Così il tecnico del Napoli Luciano

Spalletti commentando la positività di Insigne al Covid e la

sfida contro lo Spezia di domani sera. “Abbiamo una partita

difficile davanti ma dobbiamo dare seguito alla partita di

Milano, fare in modo di non essere mai usciti da San Siro e

vincere una gara difficile. So bene l’ambiente dello Spezia”.

(ANSA).



Fonte originale: