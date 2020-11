Spara alla compagna e si costituisce, lei si salva

(ANSA) – MODENA, 16 NOV – Tentato omicidio con movente

passionale, in mattinata a Maranello (Modena) dove un operaio di

47 anni si è presentato alla stazione dei carabinieri per

costituirsi in quanto, a sua detta, aveva appena ucciso la

compagna di 33 anni. I militari sono andati nell’abitazione del

presunto delitto, dove i due abitano insieme, trovando la donna

in stato di choc, con una evidente ferita al capo. A terra una

pistola calibro 6,35 con matrice abrasa, detenuta illegalmente.

La donna è stata trasportata immediatamente all’ospedale

Baggiovara dove è stata operata per l’asportazione dell’ogiva.

Se la caverà in una ventina giorni per la frattura della teca

cranica provocatogli dal colpo di arma da fuoco. L’uomo è stato

arrestato per tentato omicidio e detenzione abusiva di arma da

fuoco ed è stato portato in carcere a Modena. Il movente,

spiegano i carabinieri, sembrerebbe da ricondurre a una crisi

della coppia. L’uomo questa mattina aveva comprato delle rose

per la compagna. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte