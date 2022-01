Condividi l'articolo

Diverse persone sono state ferite da colpi d’arma da fuoco sparati in un’aula nel campus universitario medico di Heidelberg in Germania. A sparare sarebbe stato uno studente a sparare, scrive la Dpa, citando fonti della sicurezza, secondo le quali il giovane non avrebbe avuto motivazioni politiche né religiose per il suo gesto. L’aggressore disponeva di più di un’arma a canna lunga e si sarebbe poi ucciso sul posto.



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte