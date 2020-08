(ANSA) – PALERMO, 08 AGO – Una sparatoria è avvenuta oggi

pomeriggio a Catania nel quartiere Librino, in via Grimaldi, tra

due gruppi criminali. Sono state coinvolte almeno sei persone:

due sono morte e 4 sono rimaste ferite. Indagano i carabinieri

del Reparto Operativo che ipotizzano uno scontro sorto per

contrasti tra spacciatori di droga. (ANSA).



