Sparatoria in Iowa, tre morti tra cui aggressore

Tre persone sono state uccise a colpi di arma da fuoco in un parcheggio fuori a una chiesa di Ames, in Iowa, secondo quanto riferito alla stampa locale dallo sceriffo della contea di Story.

Uno dei tre morti sarebbe l’aggressore, che si sarebbe suicidato. Il capitano dello sceriffo ha detto che i servizi di emergenza hanno ricevuto diverse chiamate intorno alle 18.50, poco prima dell’una di notte in Italia, mentre nella chiesa era in corso un evento periodico per la sua pastorale giovanile, La sparatoria è avvenuta nel parcheggio della chiesa mentre altre persone erano all’interno dell’edificio.

La polizia ha riferito che un uomo adulto ha sparato uccidendo due donne e poi si è tolto la vita nel parcheggio davanti alla chiesa di Ames, in Iowa, situata nei pressi di un importante raccordo stradale tra la Highway 30 e la Interstate 35.

Non è stata resa nota l’età delle due vittime nè è stata individuata l’arma utilizzata nella sparatoria. Esclusa comunque ogni ulteriore minaccia per i passanti.

Ames, 30 miglia a nord di Des Moines, è il centro principale di un’area metropolitana di 126.195 ed è la sede della Iowa State University. È anche sede di importanti strutture di ricerca del Dipartimento dell’agricoltura degli Stati Uniti, nonché di numerose industrie legate all’agricoltura, tra cui Renewable Energy Group, una società di biodiesel che Chevron ha recentemente acquisito per 3,15 miliardi di dollari.



