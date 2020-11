Sparatoria in quartiere popolare di Foggia, un ferito

(ANSA) – FOGGIA, 23 NOV – Un 50enne foggiano, già noto alle

forze dell’ordine, è stato ferito in maniera non grave con un

colpo di pistola alla gamba durante un litigio con un altro

uomo. L’episodio è accaduto verso sera in via Mendolicchio, zona

Candelaro, quartiere popolare di Foggia.

A quanto si è appreso, sarebbe stata la stessa vittima ad

allertare i soccorsi e la Polizia. Sul posto sono giunti gli

agenti della Squadra mobile per ascoltare il 50enne e

raccogliere eventuali altre testimonianze. (ANSA).



—

