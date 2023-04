Sparatoria in Texas, cinque morti e tre feriti

Condividi l'articolo

Almeno cinque persone sono rimaste uccise in una sparatoria avvenuta nelle prime ore di oggi a Cleveland, nella contea di San Jacinto, nel Texas, secondo quanto riportano diversi media statunitensi, che citano l’ufficio dello sceriffo locale. Le persone colpite erano all’interno di un’abitazione e sono state attaccate da un killer che imbracciava un fucile automatico del tipo Ar-15. Almeno tre altre persone sono rimaste ferite e sono state trasportate in ospedale “ricoperte di sangue”, secondo lo sceriffo.

Secondo quanto ha detto ai media lo sceriffo locale, la sparatoria è avvenuta dopo che alcune persone che abitano nella zona avevano chiesto ad un vicino di smettere di sparare nel suo giardino. Quest’ultimo ha reagito andando sulla porta della loro casa e cominciando a fare fuoco con un fucile semiautomatico di tipo Ar, uccidendo un uomo, un bambino di otto anni e tre donne, due delle quali avrebbero tentato di

proteggere il ragazzino col loro corpo.

L’autore della trage è ancora in fuga, ma è già stato identificato: si tratta di Francisco Oropeza, 39 anni. tanto lui come le sue vittime sarebbe tutti provenienti dall’Honduras. Le autorità, entrate in possesso di un video che lo mostra mentre si avvicina alla porta con un Ar-15, lo hanno gia’ accusato di cinque omicidi e hanno iniziato una grande caccia all’uomo. Le forze dell’ordine erano già state a casa sua a causa della sua abitudine a sparare nel cortile di casa.

