Sparatoria scuola: Lo sfogo LeBron James, mettiamo in pericolo i nostri bambini ora basta

La strage di bambini nella scuola di Uvalde, in in Texas, ha provocato una reazione indignata anche tra tanti protagonisti dello sport Usa, tra i quali la star dei Los Angeles Lakers LeBron James e il quarterback dei Kansas City Chiefs vincitori del Super Bowl, Patrick Mahomes. “Quanto è troppo è troppo – ha twittato James -. Sono i nostri bambini e noi continuiamo a metterli in pericolo a scuola. Sul serio, “A SCUOLA” dove dovrebbero essere più al sicuro. Tutto questo deve cambiare, DEVE”. Per Mahomes, cresciuto in Texas, “tutto questo deve finire”.



