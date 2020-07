(ANSA) – ROMA, 26 LUG – Un uomo è morto durante le proteste

di Black Lives Matter ieri sera a Austin, in Texas. Lo riferisce

la polizia locale che, in un punto stampa nella notte, diffuso

sui social, ha spiegato che la vittima sarebbe stata ferita a

colpi d’arma da fuoco da un automobilista, dopo essersi

avvicinato al veicolo armato a sua volta di un fucile. L’uomo è

morto poco dopo in ospedale. (ANSA).



