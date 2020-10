Spari e paura a Reggio Emilia, 3 feriti

Spari e paura in pieno centro a Reggio Emilia verso le 23:30 di ieri, in piazza del Monte. Tre giovani sono rimasti feriti: uno grave è stato portato d’urgenza all’ospedale Santa Maria Nuova. Ad aprire il fuoco, a quanto pare con una pistola scacciacani modificata, sarebbe stato un ragazzo dopo una discussione con altri giovani per motivi da ricostruire. Il responsabile è fuggito tra la folla spaventata, che ha cominciato a scappare in ogni direzione, facendo perdere le proprie tracce. Ora è ricercato dalla Polizia. Sul posto è arrivato anche il sindaco Luca Vecchi.



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte