Spari in liceo Texas, ci sarebbero diversi feriti

Condividi l'articolo









Ci sarebbero almeno trei feriti a causa di colpi di arma da fuoco esplosi in un liceo del Texas dove è scattato l’allarme per la presenza di un uomo armato. I feriti sono stati trasportati in ospedale. In alcune immagini postate su Twitter da studenti in classe si sentono gli spari e i ragazzi nel panico che cercano riparo sotto i banchi. E’ accaduto alla Timberview High School di Arlington. Nessun dettaglio ancora sulla dinamica dell’incidente così come sull’identità e le condizioni dei feriti.

Presunta sparatoria in una scuola del Texas, ad Arlington, vicino a Dallas. Nel video gli spari e i ragazzi che si nascondono sotto i banchi https://t.co/RSma4eygGV — Giacomo Segantini (@JackSegantini) October 6, 2021

—

Fonte originale: Leggi ora la fonte