Strage nella scuola elementare di Uvalde, in Texas. Secondo la Cnn, intorno alle 13 ora locale un ragazzo di 18 anni avrebbe aperto il fuoco e ucciso 14 bambini e un insegnante della Robb Elementary. Il killer poi sarebbe morto. È stato identificato in Salvador Roma, studente nella High School di Uvalde. Nulla si sa per ora sulle motivazioni del gesto.

