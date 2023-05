Spari per strada nel Foggiano, 50enne sfugge ad agguato

Condividi l'articolo

(ANSA) – CERIGNOLA, 13 MAG – Un uomo di 50 anni è riuscito a

scampare ad un agguato che gli è stato teso ieri sera mentre era

per strada in via Terranova a Cerignola (Foggia). Secondo una

prima ricostruzione, il 50enne è stato raggiunto da

un’automobile con a bordo tre persone che hanno sparato cinque

colpi di pistola calibro 7,65. L’uomo è riuscito fuggire e a

nascondersi, rimanendo illeso. Gli aggressori hanno quindi

abbandonato il veicolo e sono fuggiti. Il 50enne, che è

cardiopatico, subito dopo l’agguato si è sentito male ed è stato

soccorso e portato in ospedale.

Sul posto sono intervenuti i poliziotti che hanno recuperato

tre bossoli dello calibro 7,65. Un valido aiuto alle indagini e

all’identificazione dei tre potrà giungere attraverso la visione

delle telecamere di sicurezza della zona. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte