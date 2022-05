Spariti soldi della droga sequestrata, finanziere arrestato

Condividi l'articolo

(ANSA) – CAGLIARI, 28 MAG – Avrebbe fatto sparire decine di

migliaia di euro sequestrati durante un blitz antidroga di tre

anni fa e poi avrebbe falsificato alcuni documenti per

nascondere gli ammanchi agli uffici giudiziari. Un brigadiere in

servizio nel Gruppo della Guardia di finanza di Cagliari,

Alessandro Tedde, 40 anni, è stato fermato dai colleghi per

peculato e falso.

Il fermo, come anticipato dal quotidiano L’Unione Sarda e

confermato all’ANSA, è avvenuto martedì, mentre ieri si è tenuta

l’udienza nella quale il fermo è stato convalidato.

Il 40enne, difeso dall’avvocato Matteo Vinelli, si è avvalso

della facoltà di non rispondere ed è attualmente in carcere a

Uta.

Le indagini sono partite alcuni mesi fa. Durante le verifiche

sono saltati fuori gli ammanchi e l’attenzione si è concentrata

sulla figura del brigadiere. I militari del Nucleo di polizia

tributaria, coordinati dal pm Gaetano Porcu, avrebbero

recuperato elementi di colpevolezza a carico del brigadiere e

martedì è scattato il fermo con la contemporanea perquisizione

della sua abitazione. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte