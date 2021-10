Spedizione punitiva a scuola, intervengono carabinieri

Condividi l'articolo









I carabinieri e la polizia locale sono dovuti intervenire questa mattina in un polo scolastico di Carpi (Modena) dove è avvenuto un episodio di violenza tra giovani. Da quello che è stato ricostruito, tutto sarebbe cominciato da un litigio tra tre studentesse davanti ad un istituto superiore di secondo grado. A prendere le difese di una delle tre sarebbe stato un altro studente, finito vittima di una ‘spedizione punitiva’ all’uscita di scuola, intorno alle 13.

Il giovane sarebbe stato accompagnato dagli insegnanti fino alla macchina della madre, mezzo circondato da altri giovani che si sono sfogati con calci e pugni contro la vettura. A quel punto sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno chiamato altre pattuglie, insieme alla polizia locale, per riuscire a riportare l’ordine. Sono in corso accertamenti per risalire ai responsabili. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte