Spesa mondiale app +32%, TikTok prima al mondo

La spesa mondiale in applicazioni è cresciuta del 32% su base annua nel terzo trimestre arrivando a 29,3 miliardi di dollari, mentre il numero di installazioni è aumentato del 23,3% e ha raggiunto i 36,5 miliardi. A fornire le cifre sono gli analisti di Sensor Tower. TikTok, nonostante sia stata bandita dall’India e rischi una sorte simile in Usa, è al primo posto sia per ricavi sia per download.

Sull’App store di Apple la spesa dei consumatori per applicazioni a pagamento, abbonamenti e acquisti in-app ha riportato un aumento del 31%, a quota 19 miliardi di dollari. Sul Play Store di Google, invece, la spesa è aumentata del 33,8% a 10,3 miliardi. Guardando al numero di installazioni di app, sono 8,2 miliardi quelle registrate su dispositivi Apple, contro i 28,3 miliardi su dispositivi Android.

TikTok è l’applicazione che guadagna di più (videogiochi esclusi) nel trimestre in esame. Le entrate di TikTok, inclusa la sua versione cinese Douyin su dispositivi Apple, sono aumentate dell’800% rispetto al terzo trimestre 2019. Al secondo posto c’è YouTube, seguita dalla app d’incontri Tinder. Il social cinese risulta primo anche per numero di download, davanti a Facebook e alla app per videochattare Zoom.

Sempre secondo gli analisti, gli utenti mondiali hanno speso in app di videogiochi 20,9 miliardi di dollari, di cui 12,4 miliardi su Apple e 8,5 miliardi su Google. Ai primi due posti della classifica ci sono “Honors of Kings” e “Pubg Mobile”, entrambi sviluppati dalla cinese Tencent. Al terzo posto Pokemon Go.



