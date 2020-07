Spettacoli nei mulini per riscoprire turismo ‘slow’

(ANSA) – BOLOGNA, 23 LUG – Otto mulini ospiteranno nove

spettacoli di teatro, musica e danza. Al via sabato la rassegna ‘Macinare Cultura’, il primo festival dei mulini storici

dell’Emilia-Romagna dedicato non solo alla cultura, ma anche

alla riscoperta di questi spazi suggestivi e da valorizzare in

chiave turistica.

La manifestazione, in programma fino al 27 settembre, è

stata organizzata dalla Regione in collaborazione con Ater

Fondazione, l’Associazione italiana amici dei musei storici

(Aiams) e le amministrazioni delle province di Bologna, Modena,

Forlì-Cesena, Piacenza, Ravenna e Rimini. “I mulini e l’ambiente

che li circonda sono preziosi per un turismo sostenibile, lento

– ha spiegato, presentando l’evento in viale Aldo Moro,

l’assessore regionale alla cultura e paesaggio Mauro Felicori –

legato alla salute, a un dialogo riflessivo interiore con sé

stessi e con la natura. L’Italia è il Paese turistico più

desiderato al mondo, ma non raccoglie quanto potrebbe:

iniziative culturali e paesaggistiche come questa, specie in un

periodo segnato dall’epidemia, vanno in questa direzione”. In

cartellone tante proposte tra cui il nuovo progetto de La

Toscanini Next, l’esibizione di Angela Baraldi e del chitarrista

Federico Fantuz, lo spettacolo della Fondazione Nazionale della

Danza Aterballetto. (ANSA).



