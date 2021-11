Condividi l'articolo

Il mondo del motociclismo tricolore si ritrova a Riccione per spegnere 110 candeline insieme a due super campioni come Antonio Cairoli e Valentino Rossi. Sabato 11 dicembre, infatti, al Palazzo dei Congressi della Perla Verde, si terranno le celebrazioni per i 110 anni di età della Fmi e nell'occasione verranno premiati i più grandi piloti del nostro paese, in particolare quelli che hanno segnato con le loro vittorie il periodo compreso tra il 2012 e il 2021.