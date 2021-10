Spezia, chance da titolare per Provedel

Condividi l'articolo









(ANSA) – LA SPEZIA, 13 OTT – Ivan Provedel si scalda per la

partita con la Salernitana in programma sabato al Picco, sarà la

grande novità dello Spezia che ha bisogno di fare punti pesanti

nella corsa salvezza. Sfumato Antonio Mirante approdato al Milan

e sondato nelle scorse settimane, da qualche settimana il

portiere olandese Jeroen Zoet non sta convincendo appieno: da

qui la decisione di sondare il mercato degli svincolati dove era

stato individuato l’ex Roma. Adesso si fa avanti l’ipotesi che

il tecnico Thiago Motta rilanci Provedel, titolare nella scorsa

stagione con Vincenzo Italiano mentre in questo campionato è

sempre rimasto in panchina. E la sua occasione sarà con la

formazione Castori in uno scontro diretto per la salvezza.

(ANSA).



—

