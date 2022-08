Spezia, Gotti: “Piedi per terra, c’è ancora da lavorare”

Condividi l'articolo

(ANSA) – LA SPEZIA, 14 AGO – “I due tempi di questa partita

sono stati diversi. Nel primo ho visto una partita giocata in

entrambe le metà campo, anche con una certa vivacità. Nel

secondo ci siamo abbassati un po’ troppo, anche per la bravura

degli avversari, senza riuscire a rilanciare l’azione, come

secondo me sarebbe stato lecito fare. Siamo lontani dal

potenziale che possiamo esprimere”. Questa la sintesi che

l’allenatore dello Spezia, Luca Gotti, fa dell’esordio

vittorioso della propria squadra contro l’Empoli sul terreno di

casa dello stadio Picco.

Il risultato fa sorridere il tecnico, che tuttavia parla di

una squadra ancora lontana da quella dei suoi desideri. “Abbiamo

palesato qualche difficoltà dal punto di vista fisico – dice

Gotti -. Tanti calciatori non hanno ancora i novanta minuti

nella gambe, anche per questo non è ancora lo Spezia che vorrei.

Come avete visto abbiamo operato qualche variazione. Intendo

dire che ci sono giocatori che secondo me possono esprimersi in

posizioni diverse rispetto a quelle in cui si sono espressi in

passato, come Gyasi, Agudelo o Verde. E’ un percorso, che sono

anche disposto a rivedere a seconda di quello che dirà il

campo”.

In merito a Dragowski, arrivato da pochissimi giorni e già

titolare. “E’ un portiere che ci ha dato da subito una

sensazione di affidabilità”. Decisivo il gol di Nzola, su cui

Gotti ha fortemente puntato sin dal suo arrivo. “E’ un

calciatore forte. Tutti gli vogliono bene perché è un ragazzo di

cuore, con una grande sensibilità, e penso che abbia sofferto

alcune situazioni e si sia penalizzato anche più del dovuto in

passato”.

Il franco-angolano conferma. “Mentalmente sono finalmente

tranquillo – dice Nzola -, concentrato su quello che devo fare

in campo. Questa estate ho lavorato tanto anche prima del

ritiro, volevo farmi trovare subito pronto. Questo avvio mi

rende felice”. (ANSA).



