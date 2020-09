Spezia: Italiano “dobbiamo crescere velocemente”

(ANSA) – GENOVA, 27 SET – “Sapevamo che sarebbe stata una

partita difficile e che ci avrebbero messo in difficoltà.

Abbiamo sofferto un po’, specialmente nel primo tempo. Nel

secondo tempo forse potevamo fare anche qualche gol in piu.

Djuricic sta diventando un giocatore completo, così come

Locatelli, Caputo, Berardi e Defrel. Stiamo migliorando nella

fase difensiva”. Così il tecnico del Sassuolo Roberto De Zerbi

dopo il match vinto con lo Spezia. Di umore completamente

opposto Vincenzo Italiano, allenatore dei liguri, al debutto in

Serie A. “Non fa piacere anche se siamo all’esordio, ma per

sessanta minuti abbiamo tenuto testa al Sassuolo – ha detto -.

Ci manca il lavoro, ma dobbiamo crescere velocemente, perché

dobbiamo adeguarci a questa categoria. Dobbiamo cercare di

tenere di più la palla e aggredire in maniera più efficace. Ci

saranno dei momenti in cui dovremo soffrire e lo faremo da

squadra”.

Il primo gol delle Aquile liguri in Serie A porta la firma di

Andrey Galabinov. “Sicuramente il Sassuolo è una delle squadre

che gioca meglio e oggi l’ha dimostrato, per sessanta minuti

abbiamo tenuto botta ma alla fine è venuta fuori la loro

esperienza. Molto probabilmente avremmo fatto meglio giocando al

Picco, forse si è sentita un po’ l’emozione. Il futuro? Contento

di essere qui” (ANSA).



