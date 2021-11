Spezia, Motta: ‘Grato a Inter ma saremo concentrati’

Condividi l'articolo

Torna da avversario nello stadio in cui da calciatore visse probabilmente l’apice della propria carriera. Thiago Motta, tecnico dello Spezia, ha solo ricordi belli del suo periodo all’Inter. “I tifosi mi accolsero in una maniera fantastica ed è un club in cui sono stato molto bene. Ho tanti motivi per ringraziarli, ma in partita sarò concentrato solo nel cercare di far ottenere ai miei calciatori la migliore prestazione possibile”. Queste le parole alla vigilia della partenza per Milano. Dolci ricordi del triplete con Josè Mourinho, che non scadono in deferenza. “A noi serve la partita perfetta dal punto di vista dell’attenzione e dell’atteggiamento. Dobbiamo giocare con coraggio e provare a metterli in difficoltà quando abbiamo il pallone. Conosciamo la qualità dell’Inter. Sono i campioni d’Italia e sono la squadra più in forma del momento secondo me”.

Nessun calcolo in vista di Spezia-Sassuolo di domenica prossima, sulla carta impegno più abbordabile. “A San Siro schiero la squadra che reputo la migliore possibile in questo momento. E’ il principio che seguo in ogni partita”. Il capitano Maggiore ha giocato davanti alla difesa contro il Bologna, arretrato di qualche decina di metri rispetto alla zona in cui agisce abitualmente. “So bene qual è la posizione in cui si sente più comodo, ma in certe circostanze deve fare qualcosa di diverso. E lo fa alla perfezione, perché ha l’atteggiamento giusto e voglia di aiutare la squadra”. Il polacco Reca verso la conferma. “In attacco può darci molto sulla fascia, perché ha caratteristiche diverse da Bastoni o Ferrer. La competizione è una buona cosa, farà crescere tutti”.



