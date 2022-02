Spezia, Motta: “Sempre in partita, c’è lo spirito giusto”

Condividi l'articolo

(ANSA) – LA SPEZIA, 14 FEB – “Arrabbiato? C’è frustrazione

per aver perso nel finale, ma sapevamo di giocare contro una

squadra forte, che veniva da una brutta sconfitta in campionato

e da una grande vittoria in Coppa Italia. Abbiamo affrontato la

partita nel modo giusto, faccio i complimenti alla Fiorentina ma

anche ai miei ragazzi”. E’ il commento di Thiago Motta al

termine di Spezia-Fiorentina, finita 1-2 per gli ospiti. Si

interrompe la striscia di quattro risultati utili consecutivi

per lo Spezia, ma il tecnico non ha nulla da rimproverare alla

sua squadra. “Abbiamo cercato di lottare su ogni pallone, di

conquistare qualche seconda palla. Ci sarebbe piaciuto avere un

maggiore controllo del gioco, ma se non ci siamo riusciti è

anche merito degli avversari. Peccato, perché c’era spazio da

attaccare dietro la loro difesa”. Ora le sfide contro Bologna,

Roma e Juventus. “Sappiamo di avere parecchie avversarie che

hanno una rosa molto forte. Noi abbiamo obiettivi diversi, ma ci

mettiamo lo spirito giusto. Stasera siamo rimasti in partita

fino alla fine e abbiamo avuto la possibilità di andare in

vantaggio. E’ uscita la loro qualità nel 2-1, ma ai miei dico

che anche le prossime partite vanno affrontate così”. (ANSA).



