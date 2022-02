Spezia, Platek spegne polemiche, non disperdiamo energie

Condividi l'articolo

(ANSA) – GENOVA, 28 FEB – “Dobbiamo pensare ai prossimi

impegni e non dobbiamo perdere di vista il nostro obiettivo,

disperdendo energie fondamentali ai fini della corsa salvezza”.

Il presidente dello Spezia Philip Platek chiama Thiago Motta e

tutta la squadra alla concentrazione dopo la serata contro la

Roma, condita dalle polemiche arbitrali del tecnico in sala

stampa.

“Il ruolo del direttore di gara è indispensabile in qualsiasi

sport e chi arriva ad alti livelli, lo fa lavorando con serietà

e impegno, pertanto la nostra fiducia nel corpo arbitrale è

assoluta. Siamo convinti che chiunque sarà chiamato a dirigere

una sfida sul terreno del Picco cercherà come sempre di fare del

suo meglio, cercando di favorire lo spettacolo”, è stato il

messaggio del presidente con il quale anticipa il suo ritorno in

Italia previsto in questi giorni, in vista dell’assemblea

elettiva della Lega di serie A.

Una nota che chiude ogni polemica non necessaria. “La nostra

è una piccola realtà dal cuore grande e da qui dobbiamo

ripartire – ha detto -, dalla voglia di lottare per chi crede in

questo club e nella maglia bianca. Dobbiamo restare concentrati

e uniti, pensando esclusivamente al rettangolo verde, perché

solo così potremo tornare a correre per tagliare il traguardo a

cui tutti noi ambiamo”. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte