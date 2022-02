Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 27 FEB – Roma all’ultimo respiro. I

giallorossi dominano in lungo e largo la sfida in casa dello

Spezia ma passano al minuto 99 grazie ad un rigore procurato da

Zaniolo e convalidato dal Var che rileva un calcio in faccia di

Maggiore ai danni di Zaniolo e realizzato da Abraham. Partita

assurda al Picco, con i giallorossi alle prese con la porta

stregata di uno Spezia in dieci per tutto il secondo tempo

(doppio giallo ad Amian al 45′). (ANSA).



