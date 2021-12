Spezia: Thiago Motta via anche se vince a Napoli

Condividi l'articolo

(ANSA) – LA SPEZIA, 20 DIC – L’avventura di Thiago Motta

sulla panchina dello Spezia è ai titoli di coda. Neanche un

successo, peraltro difficilmente pronosticabile, sul campo della

vicecapolista Napoli potrebbe mutare il destino del tecnico

italobrasiliano, ormai segnato.

Da un lato gli scarsi risultati degli ultimi mesi, con soli 6

punti raccolti in dieci partite e l’eliminazione da parte dei

cadetti del Lecce in Coppa Italia che ha scatenato la

contestazione. Dall’altra un rapporto con lo spogliatoio che,

fonti vicine all’ambiente del club fanno sapere, è diventato

sempre più difficile. A peggiorare la situazione, l’uscita dal

campo in solitaria di Nzola che non ha partecipato al rituale

saluto alla curva con il resto del gruppo, attirandosi fischi e

la reprimenda del tecnico nel post partita che ha avuto anche

una coda burrascosa, con tanto di confronto tra i senatori della

squadra e lo stesso allenatore. Allenamento quindi in

un’atmosfera poco serena, poi l’annuncio di non convocare Nzola

per la trasferta di Napoli. Il club parla ufficialmente di “virus gastrointestinale” per il centravanti, ma i ben informati

scommettono che sia una punizione.

Insomma, lo Spezia, partito con la nomea di mina vagante del

campionato e capace di mettere in difficoltà Milan e Juventus,

si è ritrovato ad arrancare. Passato dal 4-2-3-1 al 3-5-2 per

ritrovare solidità difensiva, la squadra di Motta ha perso in

brillantezza finendo per fornire prestazioni opache e perdendo

inesorabilmente slancio. La classifica dice oggi +3 sulla zona

retrocessione, troppo poco per le aspettative della proprietà

americana dei Platek che puntava ad una salvezza senza patemi.

Al chief football operations Riccardo Pecini il compito di

cercare un sostituto. In lizza Maran, Venturato e Corini, i

primi due già sondati in estate. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte