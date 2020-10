Spezia: torna Nzola, triennale per l’attaccante

(ANSA) – GENOVA, 08 OTT – Lo Spezia abbraccia di nuovo M’Bala

Nzola. L’attaccante classe 1996 ha firmato un contratto

triennale con il club di via Melara. Nzola torna così in maglia

bianca dopo essere stato grande protagonista nella scorsa

stagione culminata con una storica promozione in Serie A. Si è

svincolato dal Trapani qualche giorno fa. 17 presenze e 6 gol

nella regular season, 4 presenze e una rete, importantissima

contro il Chievo Verona nei playoff. Fisicità e tanta voglia di

mettersi al servizio della squadra, una pedina importantissima

nello scacchiere di mister Italiano, pronta a spiccare il volo

con la maglia delle Aquile numero 18. (ANSA).



