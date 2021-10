Spid, università e infrastrutture temi di ‘Assemblea On E-R’

Condividi l'articolo









(ANSA) – BOLOGNA, 27 OTT – L’introduzione dello Spid per

l’accesso ai servizi della pubblica amministrazione e quindi

anche al fascicolo sanitario elettronico, la ripresa

dell’attività universitaria in presenza e le richieste di

chiarimento sull’ampliamento dell’aeroporto di Parma e

sull’eliminazione dei passaggi a livello nelle linee ferroviarie

regionali. Sono gli argomenti trattati nella seconda puntata di ‘Assemblea On E-R’, il nuovo format radiotelevisivo realizzato

dal servizio di informazione e comunicazione dell’Assemblea

legislativa regionale. Temi discussi all’interno delle

commissioni Bilancio, Scuola e Territorio e che le telecamere di

Assemblea On E-R hanno raccontato sentendo i consiglieri

regionali intervenuti.

Il format prevede anche collegamenti con viale Aldo Moro e il

racconto da studio di tutto quello che è successo all’interno

del Consiglio regionale dell’Emilia-Romagna. ‘Assemblea On E-R’

va in onda una volta a settimana nelle televisioni e nelle radio

locali dell’Emilia-Romagna. (ANSA).



Fonte originale: Leggi ora la fonte