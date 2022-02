Spielberg, pensavo che colonna sonora Lo squalo fosse scherzo

Condividi l'articolo

(ANSA) – NEW YORK, 09 FEB – E’ diventata una delle colonne sonore memorabili della storia cinematografica eppure all’inizio Steven Spielberg non la prese sul serio. Si tratta delle musiche de ‘Lo Squalo’ (1975), film da lui diretto e le cui musiche furono composte da John Williams.

Intervistato dall’Hollywood Reporter in occasione del 90/o compleanno del compositore statunitense, Spielberg dice che pensava che Williams stesse scherzando quando gli fece ascoltare la musica del film. Rimase perplesso.

“Mi aspettavo di ascoltare qualcosa di strano e melodico – spiega- qualcosa di tonale ma inquietante, qualcosa da un altro mondo come dallo spazio ma sott’acqua. Invece ciò che suonò fu un ‘dun dun, dun dun, dun dun.’ All’inizio risi. Aveva un grande senso dell’umorismo (Williams, ndr) e pensavo mi stesse prendendo in giro”. Spielberg aggiunge che Williams invece era serio e dopo aver suonato la musica diverse volte qualcosa scattò. “All’improvviso – continua il regista – sembrò giusta e John trovò il tratto caratteristico di tutto il film”.

Successivamente Spielberg disse anche che alla musica andava riconosciuta la metà del successo del film. (ANSA).



