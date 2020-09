Spinelli, i 18mila km per combattere il cancro

PORDENONE – Si alza il sipario su pordenonelegge, la Festa del libro con gli autori, in programma fino a domenica 20 settembre. Tra i primi a presentarsi al pubblico è Andrea Spinelli che torna al festival dopo due anni con “Il caminante”. Spinelli, che combatte contro il cancro da 7 anni, non è un malato qualunque, tutt’altro: oltre alla classica chemioterapia, ha affrontato la malattia, mettendosi 18mila chilometri alle spalle, “un caso unico al mondo”. A dicembre l’oncologo del Cro di Aviano che lo segue, Giovanni Lo Re, ha pubblicato uno studio su di lui: il sistema immunitario del “caminante” è straordinariamente resistente e impedisce al carcinoma che affligge il suo pancreas di sviluppare metastasi.

Il 17 settembre al festival è previsto un focus sull’attualità. In anteprima il direttore di “Repubblica” Maurizio Molinari presenta “L’Atlante del mondo che cambia”: diseguaglianze, conflitti, clima, migrazioni, otto lezioni sul mondo che verra’ nel nuovo saggio Rizzoli. E ancora: Gennaro Sangiuliano sui rapporti tra Usa e Cina, verso una nuova guerra fredda? Quest’anno Pordenonelegge festeggia la scuola italiana che riparte con un cartellone di oltre 20 incontri dedicati a studenti e insegnanti, dall’amore per i classici ai grandi autori per l’infanzia e l’adolescenza, al libro dei genitori di Giulio Regeni, attesi per il 17 settembre. “Il nostro patto con le giovani generazioni di lettrici e lettori si è consolidato nel tempo, ed è fatto di tanti momenti di incontro con gli autori, per scoprire insieme le ultime novità, ritrovare i Classici, far crescere nei ragazzi l’amore per i libri”, spiega Valentina Gasparet, una delle curatrici del festival.

—

Fonte originale: Leggi ora la fonte