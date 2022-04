Spinto al largo da forte vento, windsurfista soccorso a Ravenna

Condividi l'articolo

(ANSA) – BOLOGNA, 09 APR – Il forte vento, con raffiche fino

a 35-40 nodi, ha danneggiato il suo windsurf, spingendolo al

largo – nel tratto di mare di fronte al litorale ravennate tra

Lido Adriano e Lido di Dante – e, vista l’impossibilità di

manovrare lo scafo, impedendogli di fare ritorno a riva.

Protagonista della vicenda un windsurfista soccorso da una

motovedetta della Guardia Costiera di Ravenna.

Ad attivare l’intervento una segnalazione giunta alla sala

operativa della Capitaneria di Porto della città romagnola

tramite il numero blu dell’emergenza in mare: la persona che

dalla spiaggia si era accorta della situazione di pericolo, è

rimasta ad attendere l’arrivo dei soccorritori, restando in

contatto con la sala operativa senza perdere mai di vista il

windsurfista in difficoltà.

L’uomo – mentre una squadra di pronto intervento è arrivata

in spiaggia via terra, raggiungendo il segnalante – è stato

soccorso a un chilometro di distanza dalla costa dalla

motovedetta intervenuta in mare e tratto in salvo in buone

condizioni di salute anche se infreddolito. Riportato

all’ormeggio a Marina di Ravenna è stato accolto dai familiari

che lo attendevano al porto. (ANSA).



