Sport: Abodi “giochi garantiscono risorse e legalità”

(ANSA) – ROMA, 30 MAR – “Ho le stesse preoccupazioni dei

deputati e parlamentari del Movimento 5Stelle sul contrasto alla

ludopatia, che è una piaga sociale che va contrastata”. Lo ha

dichiarato il Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi,

al termine della conferenza stampa di presentazione di Play the

Games, l’appuntamento con lo sport inclusivo. Commentando una

possibile revisione del Decreto Dignità – la norma che proibisce

promozione e pubblicità alle società di gioco – Abodi ha

aggiunto: “Come ho detto in Parlamento, il tema va affrontato

attraverso un confronto anche all’interno del Governo. Ritengo

che il gioco legale oggetto di concessione, che consente allo

stato di introitare delle risorse finanziarie rilevanti, abbia

bisogno di una sua comunicazione – anche sociale – che

sottolinei l’importanza della legalità e del contenimento del

gioco in una dimensione sostenibile per le persone. Fondamentali

sono anche temi come la trasparenza e la tracciabilità che il

gioco legale garantisce rispetto a quello illegale. Ho portato

all’attenzione della Commissione Cultura della Camera un tema

sul quale bisogna riflettere, così come il tema del diritto alla

scommessa”. Poi ha concluso: “Non è pensabile che chi organizza

un evento sportivo in Italia non partecipi alla catena del

valore come partecipano lo stato e le aziende, senza dimenticare

i vincitori attraverso il montepremi. Mi auguro che ci possa

essere un confronto ampio”. (ANSA).



