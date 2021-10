Sport: al Coni consegnati i Premi Estra per le buone notizie

Condividi l'articolo









(ANSA) – ROMA, 25 OTT – Si è svolta questa mattina presso il

Salone d’Onore del Coni la premiazione della IV edizione del

Premio giornalistico ‘Estra per lo Sport: raccontare le buone

notizie’. Ad aprire la cerimonia è stato Giovanni Malagò,

Presidente del Coni. “Ultimamente sembra quasi che ci sia da

parte di qualcuno un obiettivo: ovvero se racconto una cosa

particolarmente negativa accentuandola allora il lettore sarà

maggiormente invogliato a leggerla. Tutto questo non mi piace.

Queste sono partite che alla lunga non premiano, qui invece si

premia l’opposto, il sano e buon giornalismo” ha detto il numero

uno dello sport italiano. La Giuria ha assegnato tredici

riconoscimenti, tra cui cinque Premi Speciali: “Alla Carriera” a

Mario Sconcerti, ‘Donna di Sport’ a Donatella Scarnati, ‘Estra

per il territorio’ a Lorenzo Fargnoli, ‘Premio Redaelli’ al

giovane Riccardo Caponetti e il ‘Premio Buone Notizie’ a

Elisabetta Soglio per l’inserto ‘Buone Notizie’ del Corriere

della Sera. Sono state inoltre conferite cinque Menzioni d’Onore

a Claudio Arrigoni di Buone Notizie-Corriere della Sera, Simona

Berterame di Fanpage.it, Giuseppe De Caro di Rai-TGR Campania,

Federico D’Ascoli di La Nazione e Andrea Federica De Cesco di

7-Sette. Infine premiati Gian Luca Pasini (Gazzetta dello

Sport), Raffaella Nappi (ilfattoquotidiano.it) e Monica Matano

(rai Sport), rispettivamente per le categorie ‘Carta Stampata’, ‘Web e Blog’ e ‘Televisione e Radio’. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte