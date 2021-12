Sport: apre a Cosenza prima sede territoriale Sport e Salute

Condividi l'articolo

(ANSA) – COSENZA, 02 DIC – È stata inaugurata a Cosenza la

prima sede territoriale di Sport e salute. “Lo sport ritengo

debba essere per tutti, di tutti e in tutta Italia” ha detto

Valentina Vezzali, sottosegretaria allo Sport, che ha tagliato

il nastro della sede di Sport e salute in piazza Matteotti, ex

sede Coni.

“Questa sede è fantastica e sono davvero contenta, è come

l’avevo interpretata io – ha poi aggiunto la Vezzali – ed è

bello vedere che qui c’è anche un museo dello sport”.

“La Serie B – ha risposto ai giornalisti presenti la Vezzali

– è un’importante realtà del territorio nazionale, e sta

investendo molto sui giovani, e ribadisco che sono disposta a

supportare come Governo una riforma, che parta dall’interno del

mondo del calcio, perché sono consapevole che attraverso il

calcio si sostengono le altre discipline sportive”.

All’inaugurazione presente anche il presidente di Sport e

salute Vito Cozzoli. “Cosenza è una città vitale, pronta a

promuovere lo Sport – ha detto – e noi pensiamo che il diritto

allo sport parta dai territori, e in Italia questo progetto

parte proprio da Cosenza e questo sarà un luogo d’incontro ma

anche un centro servizi per la crescita dello sport, a

disposizione della comunità sportiva, della collettività e delle

famiglie”.

A rappresentare la città bruzia il sindaco Franz Caruso.

“Siamo contenti e soddisfatti – ha detto – di poter ospitare

questo evento, considerato che si tratta della prima sede oltre

Roma, segno di attenzione per la nostra città, che ha tradizioni

e culture sportive profonde”. (ANSA).



