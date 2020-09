Sport: bonus per i tutor, via libera da Cda Sport e Salute

(ANSA) – ROMA, 09 SET – Il Cda di Sport e Salute ha accolto

“Ai tutor del progetto Sport di classe – si legge sui profili

social di Sport e Salute – compenso pieno e bonus di 600 euro. I

tutor di Sport di classe, titolari di un contratto di

collaborazione sportiva presso Asd/Ssd, avranno il compenso

pieno per i progetti scolastici e l’intero bonus destinato ai

lavoratori sportivi. In questo senso ha deliberato il Cda di

Sport e Salute, coerentemente con lo sforzo profuso per il

sostegno a un mondo duramente colpito dal lockdown e dalle

conseguenze della pandemia e viste le istanze presentate anche

per il tramite del Governo”. (ANSA).



—

