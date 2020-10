Sport: Comitato 4.0, servono interventi strutturali

(ANSA) – ROMA, 13 OTT – “La pandemia sta mettendo in

ginocchio lo sport di territorio, quello che si trova nella

faglia tra professionismo e dilettantismo, e senza interventi

strutturali sono a rischio migliaia di società, posti di lavoro,

le attività giovanili e il nostro ruolo di tenuta sociale”. E’

l’allarme lanciato dal Comitato 4.0, formato da Lega Pro, Lega

basket, Lega pallavolo, Lega Nazionale Pallacanestro, Lega

pallavolo femminile, Lega basket femminile e Fidal Runcard.

“Dobbiamo trovare un punto di equilibrio tra gli aspetti

sanitari e quelli economici. Il nuovo Dpcm introduce una

percentuale di pubblico parametrata alle capienze degli impianti

– prosegue la nota – una formula che riprende le ordinanze

regionali con deroga sostenute in primis dal Presidente

Bonaccini. Stiamo lavorando mettendo la salute al primo posto,

ma la tenuta economica e sociale del sistema è a rischio. Con il

Ministro Spadafora e il Ministro Gualtieri abbiamo bisogno di

ragionare su misure strutturali, già a partire dalla prossima

legge di bilancio. Stiamo elaborando un pacchetto di proposte,

di natura economico-finanziaria e fiscale a supporto dei nostri

club”.

Intanto, con il via libera del decreto agosto, il Comitato 4.0

giunge con soddisfazione al termine di un percorso durissimo che

ha portato, anche grazie al supporto di PwC Tls sull’impianto

normativo, all’approvazione della misura del credito di imposta

sulle sponsorizzazioni. “Ora per poterne beneficiare serve il

provvedimento attuativo, la norma è valida sino al 31 dicembre e

siamo in ritardo, non c’è davvero più tempo” conclude il mondo

dello sport. (ANSA).



