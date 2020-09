Sport: Coni e Fastweb insieme con Italia Team per Tokyo 2021

(ANSA) – ROMA, 18 SET – Il Coni e Fastweb annunciano una

nuova partnership in vista delle Olimpiadi di Tokyo del 2021. La

società di telecomunicazioni sarà main partner dell’Italia Team

in vista dei Giochi olimpici estivi slittati di un anno a causa

della pandemia da Covid-19. La presentazione della partnership è

avvenuta stamane presso il Salone d’Onore del Coni, alla

presenza del numero uno Giovanni Malagò e dell’ad di Fastweb

Alberto Calcagno, oltre a quella di alcuni atleti azzurri e

atleti Fastweb tra cui il velocista Filippo Tortu, la nuotatrice

Simona Quadarella e le farfalle Alessia Maurelli ed Emanuela

Maccarani.

Attraverso la partnership, Fastweb seguirà e sosterrà gli

atleti italiani e le loro imprese sportive nelle varie

discipline. Un’articolata campagna di comunicazione che

accompagnerà l’Italia Team verso Tokyo 2021 e racconterà i

valori comuni tra l’azienda e lo sport olimpico.

“Abbiamo desiderato tanto questo momento, tanti appuntamenti

saltati a causa del Covid: Coni e Fastweb sono due mondi che si

sono annusati, odorati e poi piaciuti. Calcagno è stato

contagioso nell’immaginare questa partnership. Siamo molto

orgogliosi di questa partnership e ci auguriamo che vada avanti

negli anni”, ha specificato Malagò, sottolineando che “la

macchina si è rimessa in moto e stiamo andando bene”. (ANSA).



