Sport: Cozzoli, 17 mln per attività sportiva scuole

(ANSA) – CAGLIARI, 10 OTT – Diciassette milioni di euro per

lo sport nelle scuole. Anche per contribuire ad aumentare il

numero di praticanti in Italia. Lo ha detto il presidente di

Sport e Salute, Vito Cozzoli, oggi a Cagliari per la volata

conclusiva del Sardinia beach finals, torneo di beach volley.

“Sono in giro per l’Italia – ha detto Cozzoli – per scambiare

esperienze con istituzioni e detrazioni per allargare la pratica

sportiva dai bambini agli over 65 rafforzando un modello

educativo e di coesione sociale. Stiamo stipulando un’intesa con

le federazioni proprio perché raggiungere questo traguardo”.

Cozzoli non ha dimenticato i punti critici del settore: “Sulle

infrastrutture dobbiamo e possiamo fare – ha detto – tutti molto

di più. Vogliamo stare più vicini ai territori e lo stiamo

facendo anche con due sedi sperimentali a Cosenza e Pescara”.

Obiettivo scuola: “Questa è una sfida che dobbiamo vincere

operando in maniera diversa rispetto al passato. E abbiamo messo

in campo 17 milioni con uno sforzo mai visto prima e un

incremento del 175%. Abbiamo ereditato dati che ci fanno come

quinto paese più sedentario in Europa. E non si è mai vista

un’ora di educazione fisica alle primarie”.

La pandemia? “Il lockdown ha fatto emergere voglia di sport

anche all’aperto – ha concluso – e sono contento della risposta

di 1681 Comuni al nostro progetto con 40 installazioni in tutta

Italia. Con le idee si può fare un salto di qualità per crescere

tutti insieme”. (ANSA).



