Sport: Cozzoli a Matera, sia diritto di tutti e dappertutto

(ANSA) – MATERA, 19 MAR – “Sport e Salute vuole far crescere

lo sport e portarlo dappertutto”. Così il presidente e

amministratore delegato di Sport e Salute, Vito Cozzoli, a

margine dell’iniziativa “Lo sport per la pace” organizzata a

Matera, al Palazzetto dello Sport di via Lanera.

“Siamo – ha specificato Cozzoli – in un quartiere della Città

dei Sassi. Sport e Salute vuole portare lo sport nei quartieri,

nelle città, nelle aree rurali. Stiamo spingendo progetti

importanti, come quello della scuola: soltanto in Basilicata

26mila bambini faranno sport nella primaria. Con queste

progettualità (inclusione, quartieri, scuola, sport nei parchi)

vogliamo far sì che lo sport sia veramente un diritto fruito da

tutti e dappertutto. Stiamo seminando e i frutti – ha continuato

Cozzoli – stanno arrivando”. (ANSA).



Fonte originale: Leggi ora la fonte