Sport: Cozzoli, diventi uno strumento di crescita personale

(ANSA) – ROMA, 18 GEN – “La pandemia sta avendo un forte

impatto negativo sullo sport, ma io penso che il sistema abbia

interpretato questo periodo storico con lo spirito per

rinnovarsi e risollevarsi. Ora dobbiamo guardare al futuro

perché la promozione dello sport è la base del nostro mondo”, lo

ha detto il presidente di Sport e Salute Vito Cozzoli durante

l’evento ‘YES – Youth, Education and Sport’, nell’Acquario

Romano “L’esperienza di questi ultimi due anni ci ha fatto

crescere, Sport e Salute ha varato un nuovo piano industriale

che si basa sullo sport nei territori e sull’impiantistica – ha

continuato -. Tutti noi abbiamo una grande responsabilità: far

sì che i giovani si avvicinino all’attività sportiva”. Cozzoli

ha poi concluso: “Abbiamo un dovere: guardare al futuro e

all’innovazione. Tutto questo passa anche attraverso nuovi

linguaggi. C’è uno scontro aperto tra reale e virtuale. Lo

sport diventi uno strumento di crescita personale anche

utilizzando l’innovazione”. (ANSA).



