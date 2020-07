(ANSA) – ROMA, 22 LUG – I presidenti delle Federazioni

sportive nazionali, riunitisi questa mattina al Salone d’Onore

del Coni, alla presenza del presidente del Cip Luca Pancalli,

hanno dato mandato all’unanimità al numero uno del Coni Giovanni

Malagò di incontrare il ministro per lo Sport Vincenzo Spadafora

per rappresentare le loro istanze in merito all’imminente

approvazione dei Decreti attuativi della legge delega sulla

riforma dello sport. (ANSA).



—

