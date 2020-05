Sport: domani giunta straordinaria Cip con Spadafora

(ANSA) – ROMA, 11 MAG – Il presidentedel Comitato italiano paralimpico Luca Pancalli ha convocato per domani, alle ore 11.30, una seduta straordinaria della Giunta nazionale cui prenderà parte anche il ministro per lo Sport e le politiche giovanili Vincenzo Spadafora. La riunione, che si svolgerà in videoconferenza, sarà l’occasione per confrontarsi sulle iniziative per il rilancio del mondo dello sport a seguito dell’emergenza Covid-19, nonché su una serie di misure – messe in campo dal Cip – finalizzate a supportare economicamente le società sportive che operano nei territori. Parteciperà anche il Presidente del Coni Giovanni Malagò. “Ringraziamo ancora una volta il ministro Spadafora per l’attenzione mostrata nei confronti del nostro movimento – fa sapere Pancalli – Ritengo importante che ci sia una condivisione ampia circa le scelte strategiche da intraprendere in questa fase di emergenza per la ripartenza delle attività sportive e per mettere in campo tutte le iniziative possibili per non lasciare indietro nessuno.

Domani sarà dunque un’occasione preziosa per affrontare questi temi”.(ANSA).



