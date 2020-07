Sport e Salute, community da oltre 2.800 partecipanti

(ANSA) – ROMA, 22 LUG – Una vera community. Dopo l’erogazione

del bonus, Sport e Salute continua a seguire i collaboratori

sportivi (allenatori, istruttori, arbitri, personale

amministrativo). E’ cresciuta la consapevolezza, la visibilità,

il senso di un lavoro finalmente riconosciuto. E sono cresciute

le domande legate alla professione.

Stamattina al webinar organizzato da Sport e Salute, braccio

operativo dello Stato per lo sport, i partecipanti stabili, per

due ore e mezza di approfondimento su tutti gli aspetti del

lavoro sportivo, sono stati oltre 2800. Gestione amministrativa,

fiscale e previdenziale erano i temi di questo primo incontro

che segue la ricerca già effettuata tramite il questionario di

Sport e Salute al quale avevano risposto circa 28 mila

richiedenti l’indennità di 600 euro durante i mesi del lockdown.

Il presidente di Sport e Salute Vito Cozzoli ha rivolto un

saluto sottolineando “la nuova cittadinanza nel mondo del lavoro

conquistata in questa fase dall’ossatura dello sport di base,

ovvero i collaboratori sportivi”. Poi il commercialista Marco

Perciballi e l’avvocato Giancarlo Guarino, punti di riferimento

dell’associazionismo sportivo e federale, hanno affrontato i

temi del seminario virtuale riservandosi alla fine un’ora di

botta e risposta con i partecipanti. Le domande arrivate durante

la diretta sono state 1300.

Si è parlato di fatture, dichiarazione dei redditi,

riconoscimenti previdenziali, di come accedere al mondo del

lavoro sportivo. L’89,3 per cento delle persone collegate si è

dichiarata pienamente soddisfatta del seminario, 550

collaboratori hanno suggerito nuovi temi per i prossimi webinar.

Sport e Salute ha annunciato un nuovo appuntamento per

settembre, ma nei prossimi giorni, sul proprio sito e sui canali

social, pubblicherà dei focus su alcune materie specifiche

emerse nella discussione di oggi. Sempre sul sito fra poche ore

verrà caricata la registrazione integrale dell’evento di

stamattina. Gli appuntamenti futuri saranno sempre gratuiti e

daranno diritto a un attestato di partecipazione, come richiesto

dagli stessi collaboratori sportivi. (ANSA).



