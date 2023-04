Sport e Salute, domani cerimonia consegna del premio ‘Mondonico’

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 03 APR – Dieci tecnici, cinque dirigenti e

cinque associazioni sportive dilettantistiche capaci di

interpretare il valore sociale dello sport come strumento di

inclusione e di integrazione riceveranno domani a Roma il premio ‘Mondonico’. E’ un riconoscimento, informa Sport e Salute,

istituito nell’ambito del Progetto Sport e Integrazione,

realizzato da Sport e Salute a seguito dell’accordo di programma

siglato nel 2020 tra il Ministero del Lavoro e l’Autorità

politica delegata per lo sport. La cerimonia avverrà alla

presenza della figlia del tecnico, Clara, e dei rappresentanti

degli enti promotori del progetto.

I vincitori, individuati tra oltre 261 candidature pervenute,

sono infatti impegnati nella promozione di progetti sportivi in

cui è centrale la dimensione sociale, realizzati a favore di una

o più categorie vulnerabili della popolazione, interpretando

così il proprio ruolo con lo stesso spirito di servizio e

socialità che ha contraddistinto l’operato di Emiliano

Mondonico.

Per la categoria tecnici saranno premiati Andrea Bonfiglio

(ASD Paperino San Giorgio), Furio Dioguardi (ASD Entella sitting

volley), Massimiliano Ferrarini (ASD Judo Karate Club), Maria

Grazia Fiamingo (ASD Cus Catania), Francesco Giusti (ASD Siena

Baseball Club), Hassane Niang Baye (ASD Rinascita Refugees),

Amalia Palma (ASD New Top Line San Marcellino), Ampelio Pillan

(GS Alpini Vicenza), Claudio Pistidda (ASD Bulldog Rugby

Sassari), Mirko Trasciatti (Unichess SSDRL). Nella categoria

dirigenti e/o altri operatori sportivi: Mauro Bencich (ASD G.S.

Bresso 4), Youssef Hezraf (ASD F. Marino/F.C.A./Unicorno Style),

Paolo Laguardia (ASD PGS TAMA), Daniele Mariani (MSP Italia) e

Elio Volta (CUS Parma ASD). Per la categoria Asd/Ssd: ASD

Atletico San Lorenzo, ASD Centro Sportivo Pattinaggio

Campobasso, ASD Circolo Olimpico Venezia Lido, ASD Tennistavolo

Olimpia Martina e Associazione Sportiva Handicap Dilettantistica

Novara Onlus. (ANSA).



