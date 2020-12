Sport e salute: il cda approva i contributi per il 2021

(ANSA) – ROMA, 09 DIC – Il consiglio di amministrazione di

Sport e salute ha approvato all’unanimità i criteri di

assegnazione dei contributi pubblici agli organismi sportivi per

il 2021. Lo rende noto Sport e salute, sottolineando che vi è

stato il voto favorevole del consigliere aggiunto del Coni,

diversamente dall’astensione dello scorso anno. Si tratta di 280

milioni di euro, in attesa del calcolo sul gettito fiscale

generato dalle attività sportive nel 2020 che andrà a costituire

la quota di contributi aggiuntivi.

Sono stati confermati i criteri illustrati agli organismi

sportivi nel giro di consultazioni cominciate il 25 novembre con

le Federazioni, caratterizzate da un dialogo assolutamente

costruttivo.

il presidente e amministratore delegato, Vito Cozzoli, ha

considerato “molto positiva” la lettera ricevuta ieri dal

ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora. Le indicazioni del

ministro sono risultate perfettamente in linea con le azioni

adottate dalla Società e condivise con il mondo sportivo

italiano, colpito in maniera durissima dagli effetti della

pandemia. Non cambia l’algoritmo di distribuzione dei fondi per

le Federazioni, ma viene confermata l’apertura di un tavolo di

lavoro, proposto da Sport e Salute, per il suo aggiornamento, e partirà anche l’altro tavolo per i costi di gestione degli

impianti. Al voto unanime, Sport e Salute è giunta attraverso un

percorso che ha tenuto in considerazione sia i danni del Covid

sull’intero sistema, a cui aveva fatto fronte la delibera sui

contributi aggiuntivi 2020 approvata il 20 novembre scorso, sia

l’importanza del prossimo anno olimpico. (ANSA).



