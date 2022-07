Sport e Salute: Quartieri e Inclusione, progetti per il Lazio

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 19 LUG – Nella città eterna e tra le nuvole

del Casilino Sky Park, il Barone del rugby italiano oggi Legend

di Sport e Salute, Andrea Lo Cicero, domani celebrerà i progetti

Sport di TUTTI “Quartieri” e “INclusione” del Lazio

(9:30-12:30). Saranno circa 200 i partecipanti all’evento

organizzato dall’ASD Metabolica con Sport e Salute Lazio per

parlare delle attività gratuite che saranno offerte dai quattro

progetti “Quartieri” – presidi sportivi ed educativi completi di

attività sociali e centri estivi – e dai diciassette progetti “INclusione” – attività volte alle categorie fragili e con

disagi. Ad accogliere bambini, Associazioni e Società il

Presidente e AD di Sport e Salute, Vito Cozzoli, il Delegato

allo sport Regione Lazio, Roberto Tavani, e l’Assessore sport

del V Municipio di Roma, Marco Ricci.

Tutte presenti le associazioni vincitrici di “Quartieri” per

far conoscere, attraverso la voce dei presidenti, le opportunità

realizzate sul territorio e rese accessibili alle persone senza

limiti di età. Padrone di casa Massimiliano Torre che, con la

sua Metabolica attiva nel rione Casilino di Roma, ha

confezionato un contenitore da condividere. Parteciperà

Massimiliano Monnanni – Presidente ASP Asilo Savoia – e parlerà

per la Polisportiva Dilettantistica Montespaccato e per la SSD

Audace Savoia – Talento & Tenacia che rispettivamente operano

nei quartieri Montespaccato e Nuova Ostia-Idroscalo. Mentre,

Alessandra Mancini, Presidente dell’ASD Toukon Karate Do, attiva

nella Zona 167 di Velletri dettaglierà il progetto e il tessuto

sociale.

Parleranno di zone di periferia e di centri commerciali

trasformati in luoghi di eccellenza, questo e tanto altro

perchè, lì, allo Sky Park Lo Cicero – l’ex Pilone sinistro che

ha vestito 103 volte la maglia azzurra del rugby a 15 – darà

spazio ancora a tutte le associazioni vincitrici di INclusione

che avranno modo di raccontare la propria idea e il valore

aggiunto creato sul territorio. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte