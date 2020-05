Sport e salute: riunione Cozzoli-federazioni per ripartenza

(ANSA) – ROMA, 19 MAG – Il presidente di Sport e Salute, Vito Cozzoli, ha riunito in videoconferenza i 44 presidenti delle federazioni nazionali, concludendo così la prima fase di confronto con gli organismi sportivi dopo gli appuntamenti con gli enti di promozione, le discipline associate e le associazioni benemerite.

Nell’incontro, durato oltre due ore – informa Sport e Salute – si è discusso della ripartenza dello sport a tutti i livelli in vista di lunedì 25, giorno in cui anche le attività di base potranno riaprire ai praticanti dopo il lockdown per l’emergenza Coronavirus. In particolare, è stato affrontato il tema di come utilizzare il 5% del contributo pubblico (17 milioni di cui 12 per le Fsn) destinato inizialmente al programma Sport di tutti e che ora il ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, ha deciso di destinare alle società e alle associazioni sportive dilettantistiche. Il presidente Cozzoli e i numeri uno federali si sono confrontati sulle linee guida da adottare per l’utilizzo del contributo per favorire il rilancio dello sport di base e la riapertura degli impianti. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte