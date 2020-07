Sport e Salute,2000 nuovi pagamenti a collaboratori sportivi

(ANSA) – ROMA, 24 LUG – Il Cda di Sport e Salute, presieduto

da Vito Cozzoli, si è riunito oggi pomeriggio per approvare il

pagamento di 2000 indennità ai collaboratori sportivi e

rigettare 2370 domande. Si tratta dell’ultimo lotto di richieste

problematiche per le quali nelle ultime settimane sono state

inviate mail singole a ciascun richiedente in modo da avere la

documentazione mancante.

Su un totale di 148 mila collaboratori che hanno fatto

richiesta del bonus per il periodo marzo-aprile-maggio e per il

periodo aprile-maggio restano aperte 194 pratiche sottoposte a

Internal audit (per documentazione incompleta) e 600 domande

regolari ma che per un problema di Iban degli interessati

indipendente dalla Società (che ha provveduto ai bonifici nei

termini previsti) non riescono ad avere l’accredito sul proprio

conto corrente. Si tratta dello 0,4 per cento della platea

complessiva dei collaboratori sportivi che hanno potuto avere un

sostegno economico diretto durante il lockdown, in virtù dei

decreti Cura Italia e Rilancio varati dal Governo. Oggi il Cda

ha disposto il pagamento per 330 persone che avevano difficoltà

con la propria banca e che hanno risolto il problema. (ANSA).



—

